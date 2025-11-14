PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall nach Alkoholkonsum

Jena (ots)

Am Donnerstagabend wollte ein 35-Jähriger in der Jenaer Innenstadt in seinen PKW steigen und losfahren trotz erheblicher Alkoholisierung. Im Rahmen des Ausparkvorganges kollidierte er jedoch mit einem PKW, welcher hinter dem Verursacher parkte. Fortfolgend teilte der 35-Jährige den Unfall der Polizei mit. Als dieser aufgenommen wurde, ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,41 Promille bei dem Unfallverursacher. Folglich wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet, da er aufgrund des Alkoholkonums nicht in der Lage war, den PKW sicher im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Die Fahrerlaubnis wurde dem jungen Mann vorläufig entzogen und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 13:10

    LPI-J: Vermeintliche Freiheitsberaubung - Zeugen gesucht

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Gegen 11:50 Uhr befand sich am Donnerstag (13.11.2025) eine bisher noch unbekannte weibliche Person auf der Mühlenstraße Höhe der Hausnummer 14. Aus Richtung Friedhof kommend fuhr ein weißer Pkw der Marke Skoda die Mühlenstraße entlang und hielt direkt vor der benannten Frau. Hier stiegen dann zwei männliche Personen aus ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:05

    LPI-J: Ungebetener Gast

    Apolda (ots) - Das Mitleid eines 55-Jährigen in Apolda wohnenden wurde von einer polizeibekannten 27-jährigen Apoldaerin überstrapaziert. Der 55-Jährige gewährte der scheinbar obdachlosen 27-Jährigen vorübergehend Unterkunft in seiner Wohnung. Als er bei ihr nun Drogen auffand wollte er, dass die junge Frau die Wohnung verlässt, welche sich aber weigerte zu gehen. Daraufhin rief er die Polizei. Während der Maßnahme fanden die Beamten tatsächlich ein Cliptütchen ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:04

    LPI-J: Diebstahl aus Keller

    Apolda (ots) - In dem Zeitraum vom 08.11.2025 - 13.11.2025 hebelten unbekannte Täter die Hauseingangstür von einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Apolda mittels unbekannten Werkzeuges auf. Des Weiteren wurde das Vorhängeschloss der Kellerparzelle durch die Täter auf unbekannte Weise aufgebrochen und ein Sattel mit Halterung von einem Fahrrad demontiert und zusätzlich ein schwarzes Rennrad der Marke Bulls entwendet. Es entstand ein Beuteschaden von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren