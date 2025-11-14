Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Keller

Apolda (ots)

In dem Zeitraum vom 08.11.2025 - 13.11.2025 hebelten unbekannte Täter die Hauseingangstür von einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Apolda mittels unbekannten Werkzeuges auf. Des Weiteren wurde das Vorhängeschloss der Kellerparzelle durch die Täter auf unbekannte Weise aufgebrochen und ein Sattel mit Halterung von einem Fahrrad demontiert und zusätzlich ein schwarzes Rennrad der Marke Bulls entwendet. Es entstand ein Beuteschaden von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise können bei der Polizei Apolda gemeldet werden unter: Tel.: 03644/541- 0.

