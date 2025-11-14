PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Große Baumaschine geklaut

Weimar (ots)

Nohra: Unbekannte haben in Nohra von einem Firmengelände eine Baumaschine und Zubehör gestohlen. Aktuell ist der genaue Tatzeitpunkt unbekannt. Dabei haben die unbekannten Täter sich Zugang zu dem Grundstück verschafft ohne einen Schaden zu verursachen. Die Diebe erlangten Sachwerte von über 60.000,- Euro. Der genaue Tatablauf ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

