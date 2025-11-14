PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit auf Geburtstagsfeier eskaliert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Ein 47-Jähriger feierte am Mittwoch seinen Geburtstag. Dabei kam ein 22-Jähriger ungeladen zur Feierlichkeit und störte diese. Ein 58-Jähriger schlug in der Folge den 22-Jährigen in dessen Gesicht. Dieser verletzte sich leicht und blutete aus der Nase. Gegen den Schlagenden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der Störenfried entfernte sich freiwillig von der Feierlichkeit. Die beteiligten Personen waren allesamt alkoholisiert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

