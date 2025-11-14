LPI-J: Unfall - Vorfahrt missachtet
Jena (ots)
Mittwochmorgen gegen 09:0 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Ford die Straße Jenertal aus Richtung der Stadtrodaer Straße. Dabei will er die Wöllnitzer Straße überqueren, übersieht dabei aber einen Vorfahrtsberechtigten 55-Jährigen Dacia-Fahrer. Es kommt zur Kollision beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde bei dem Aufprall niemand verletzt. Jedoch waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und ein entsprechender Sachschaden ist entstanden.
