PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberische Erpressung in Apolda - Zeugen gesucht

Apolda (ots)

Am Mittwoch um 09:50 Uhr betrat ein maskierter Mann im sogenannten Glockenhofcenter in der Leutloffstraße den dortigen Norma. Der Mann begab sich zum Kassenbereich und forderte von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Dabei bedrohte er sie mit einem Messer. Die Kassiererin gab dann einen niedrigen vierstelligen Betrag an den Räuber heraus. Dieser ergriff im Anschluss die Flucht. Der Mann war mit einem grauen Schal vermummt. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

   - Ca. 1,65 m groß
   - Normale bis untersetzte Figur
   - Deutsch
   - Schwarzes Basecap
   - Grauer Schal
   - Dunkle Kapuzenjacke
   - Schwarze Jogginghose

Die Kriminalpolizei Jena, hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Tatverdächtigen beitragen können. Zeugendes Vorfalls werden gebeten sich, mit Nennung des Aktenzeichens 0294839/2024, telefonisch unter 03644 541 0 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 07:35

    LPI-J: Unfall beim Abbiegen

    Weimar (ots) - Eine 21-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 12:20 Uhr mit ihrem Opel in der Schopenhauer Straße hinter einem 34-Jährigen Audi Fahrer. Dieser beabsichtige bei Grün nach rechts in die Ernst-Thälmann-Straße einzubiegen. Da Fußgänger ebenfalls bei Grün die Fahrbahn kreuzten musste er sein Fahrzeug stoppen. Dies übersah die junge Frau und fuhr auf den stehenden Audi-Fahrer auf. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Fahrer des Audis und seine 34Jährige ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 07:35

    LPI-J: Rassistische Beleidigung im Straßenverkehr

    Weimar (ots) - Ein 56-Jähriger parkte am Mittwochabend seinen Kia in der Joliot-Curie-Straße am Straßenrand ab. Als er ausstieg, kam von hinten ein 22-Jähriger mit seinem Auto und musste ausweichen um eine Kollision mit der Tür zu verhindern. Es entbrannte ein Streit um die Verkehrssituation. Dieser eskalierte soweit, dass der 56-Jährige den jungen Mann rassistisch beleidigte. Hinzugerufene Polizeibeamte halfen ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 07:35

    LPI-J: Eingangstür demoliert

    Weimar (ots) - Mittwochabend gegen 19:00 Uhr haben unbekannte eine Eingangstür in der Bruno-Apitz-Straße beschädigt. Die Täter haben ein Glaselement der Tür herausgerissen und sind geflüchtet. Eine 40-Jährige meldete den Vorfall der Polizei. Die Beamten begaben sich zum Tatort, konnten dort die Täter jedoch nicht mehr feststellen. Sie nahmen mehrere Hinweise zu den Personen auf und verfolgten mehrere Spuren zu den möglichen Tätern. Die Ermittlungen werden nun ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren