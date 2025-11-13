Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberische Erpressung in Apolda - Zeugen gesucht

Apolda (ots)

Am Mittwoch um 09:50 Uhr betrat ein maskierter Mann im sogenannten Glockenhofcenter in der Leutloffstraße den dortigen Norma. Der Mann begab sich zum Kassenbereich und forderte von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Dabei bedrohte er sie mit einem Messer. Die Kassiererin gab dann einen niedrigen vierstelligen Betrag an den Räuber heraus. Dieser ergriff im Anschluss die Flucht. Der Mann war mit einem grauen Schal vermummt. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 1,65 m groß - Normale bis untersetzte Figur - Deutsch - Schwarzes Basecap - Grauer Schal - Dunkle Kapuzenjacke - Schwarze Jogginghose

Die Kriminalpolizei Jena, hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Tatverdächtigen beitragen können. Zeugendes Vorfalls werden gebeten sich, mit Nennung des Aktenzeichens 0294839/2024, telefonisch unter 03644 541 0 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell