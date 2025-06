Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Flächenbrand durch Gartenarbeiten

Hildesheim (ots)

Alfeld - (uz) Am 20.06.2025, gegen 12:15 Uhr, geriet eine Grünfläche in Alfeld/Limmer in Brand. Ein Mitarbeiter führte mit einem Gasbrenner im Außenbereich einer Firma Gartenarbeiten durch. Die angrenzende Grünfläche fing vermutlich aufgrund der Hitze des Gasbrenners und der Witterung Feuer. Das Feuer verbreitete sich so schnell, sodass die Löschmaßnahmen des Mitarbeiters und weiterer Helfer nicht zum Ablöschen ausreichten und ca. 150qm der Fläche abbrannte. Die alarmierte Feuerwehr war schnell da, konnte das Feuer löschen und somit ein Übergreifen auf die angrenzende Firma verhindern. Dennoch ist durch die Hitzeeinwirkung ein Sachschaden am Objekt der Firma entstanden. Die Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht benannt werden. Der Mitarbeiter wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei Alfeld weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei hohen Temperaturen besonders vorsichtig mit leicht entzündlichen Geräten umzugehen.

