LPI-J: Unfall beim Abbiegen

Weimar (ots)

Eine 21-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 12:20 Uhr mit ihrem Opel in der Schopenhauer Straße hinter einem 34-Jährigen Audi Fahrer. Dieser beabsichtige bei Grün nach rechts in die Ernst-Thälmann-Straße einzubiegen. Da Fußgänger ebenfalls bei Grün die Fahrbahn kreuzten musste er sein Fahrzeug stoppen. Dies übersah die junge Frau und fuhr auf den stehenden Audi-Fahrer auf. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Fahrer des Audis und seine 34Jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

