Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Folgen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger Tunesier mit seinem VW vor einer 34-Jährigen SEAT-Fahrerin entlang Brückenstraße in Kahla. Wegen eines entgegenkommenden Lkw musste beide Fahrzeuge abstoppen. Um den Lkw den nötigen Platz zu geben, setzte der 37-Jährige rückwärts und kollidierte dabei mit der hinter ihm befindlichen SEAT-Fahrerin. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den Unfall auf. Dabei stellte sie fest, dass der keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Sein ausländischer Führerschein verlor nach sechs Monaten seine Gültigkeit. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 13.11.2025 – 07:35

    LPI-J: Verfassungsfeindliche Symbole an Schule geschmiert

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zwei Personen haben nach Zeugenaussagen am Dienstagabend zwischen 20 und 21 Uhr verfassungsfeindliche Symbole an eine Schule in Hermsdorf geschmiert. So handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um mindestens drei Graffiti mit roter Sprühfarbe. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 07:35

    LPI-J: Pkw fährt in Graben

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 61-Jähriger fuhr am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr mit seinem Mitsubishi die Landstraße 1075 von Schlöben in Richtung Ilmnitz. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt der Fahrer von der Fahrbahn ab und rammt ein Verkehrsschild. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 07:35

    LPI-J: Versuchter Raub

    Jena (ots) - Ein 19-Jähriger lief am Mittwoch gegen 12:45 Uhr am Engelplatz mit seinem Smartphone entlang. Plötzlich kam ein 60-Jähriger Mann auf ihn zu und versuchte ihm das Telefon aus der Hand zu reißen. Der 19-Jährige wehrt sich gegen den Angriff und es kommt zu einem Gerangel. Dabei schlägt und tritt der Täter den jungen Mann. Trotz dessen konnte der Geschädigte sein Telefon behaupten und der Täter ergriff die Flucht. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den ...

    mehr
