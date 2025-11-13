Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Folgen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger Tunesier mit seinem VW vor einer 34-Jährigen SEAT-Fahrerin entlang Brückenstraße in Kahla. Wegen eines entgegenkommenden Lkw musste beide Fahrzeuge abstoppen. Um den Lkw den nötigen Platz zu geben, setzte der 37-Jährige rückwärts und kollidierte dabei mit der hinter ihm befindlichen SEAT-Fahrerin. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den Unfall auf. Dabei stellte sie fest, dass der keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Sein ausländischer Führerschein verlor nach sechs Monaten seine Gültigkeit. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell