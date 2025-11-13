LPI-J: Pkw fährt in Graben
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Ein 61-Jähriger fuhr am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr mit seinem Mitsubishi die Landstraße 1075 von Schlöben in Richtung Ilmnitz. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt der Fahrer von der Fahrbahn ab und rammt ein Verkehrsschild. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell