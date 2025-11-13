PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw fährt in Graben

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 61-Jähriger fuhr am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr mit seinem Mitsubishi die Landstraße 1075 von Schlöben in Richtung Ilmnitz. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt der Fahrer von der Fahrbahn ab und rammt ein Verkehrsschild. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 07:35

    LPI-J: Versuchter Raub

    Jena (ots) - Ein 19-Jähriger lief am Mittwoch gegen 12:45 Uhr am Engelplatz mit seinem Smartphone entlang. Plötzlich kam ein 60-Jähriger Mann auf ihn zu und versuchte ihm das Telefon aus der Hand zu reißen. Der 19-Jährige wehrt sich gegen den Angriff und es kommt zu einem Gerangel. Dabei schlägt und tritt der Täter den jungen Mann. Trotz dessen konnte der Geschädigte sein Telefon behaupten und der Täter ergriff die Flucht. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 07:35

    LPI-J: Unfall auf Stadtrodaer Straße

    Jena (ots) - Eine 45-jährige fuhr mit ihrem Mitsubishi hinter einer 19-Jährigen Ford-Fahrerin die Stadtrodaer Straße stadteinwärts. Aus der Unterdorfstraße kam ein Feuerwehrfahrzeug mit eingeschalteten Martinshorn und Blaulicht. Die 19-jährige bremste ihr Fahrzeug ab, was die dahinter befindliche Frau zu spät bemerkte. Es kam zu einem Auffahrunfall wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Durch den Unfall wurde ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 07:35

    LPI-J: Zuviel getrunken

    Jena (ots) - Polizeibeamte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Dornburger Straße eine Verkehrskontrolle mit einer 27-Jährigen Renault-Fahrerin durchgeführt. Innerhalb der Kontrolle haben die Beamten dann einen Alkoholtest mit der Frau durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,67 Promille. Die Frau musste mit zur Polizeidienststelle kommen um dort einen Gerichtsverwertbaren Test durchzuführen. Auch dieser Wert lag oberhalb des Grenzwertes von 0,5 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren