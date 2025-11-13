LPI-J: Unfall auf Stadtrodaer Straße
Jena (ots)
Eine 45-jährige fuhr mit ihrem Mitsubishi hinter einer 19-Jährigen Ford-Fahrerin die Stadtrodaer Straße stadteinwärts. Aus der Unterdorfstraße kam ein Feuerwehrfahrzeug mit eingeschalteten Martinshorn und Blaulicht. Die 19-jährige bremste ihr Fahrzeug ab, was die dahinter befindliche Frau zu spät bemerkte. Es kam zu einem Auffahrunfall wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Durch den Unfall wurde die 19-Jährige Frau verletzt und vorsorglich in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Die 45-Jährige erlitt einen Schock.
