Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall auf Stadtrodaer Straße

Jena (ots)

Eine 45-jährige fuhr mit ihrem Mitsubishi hinter einer 19-Jährigen Ford-Fahrerin die Stadtrodaer Straße stadteinwärts. Aus der Unterdorfstraße kam ein Feuerwehrfahrzeug mit eingeschalteten Martinshorn und Blaulicht. Die 19-jährige bremste ihr Fahrzeug ab, was die dahinter befindliche Frau zu spät bemerkte. Es kam zu einem Auffahrunfall wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Durch den Unfall wurde die 19-Jährige Frau verletzt und vorsorglich in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Die 45-Jährige erlitt einen Schock.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

