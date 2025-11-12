LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Unbekannte haben tagsüber am Dienstag in Eisenberg die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgebrochen. Der oder die Täter haben dann das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Sie verließen dann das Gebäude wieder. Zum Gegenwärtigen Zeitpunkt ist Unbekannt, ob etwas gestohlen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,-Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
