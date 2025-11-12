LPI-J: Graffiti an Kindergarten gesprüht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Sulza: Durch Zeugen wurden im Bereich des Radwegs zwischen Maua und Rutha eine Herde Kühe gemeldet, welche in Richtung Autobahn laufen sollten. Sofort eingesetzte Polizeibeamte konnten dann an der Kreisstraße 123 einen Bullen feststellen. Eine Kuh-Herde war nicht feststellbar. Der Tierhalter selbst war bereits in Kenntnis gesetzt und konnte das Tier unversehrt übernehmen. Eine Pflichtverletzung seitens des Tierhalters war nicht erkennbar. ...

mehr