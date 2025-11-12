LPI-J: Graffiti an Kindergarten gesprüht
Weimar (ots)
In der Weimarer Westvorstadt haben unbekannte am Wochenende mit Pinker Farbe den Holzzaun eines Kindergartens besprüht. Das Graffito war ca. drei Meter groß. Die Hintergründe der Tat sind aktuell unklar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Die Polizei Weimar hat die Anzeige aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet.
