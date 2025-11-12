LPI-J: Vorfahrt missachtet
Jena (ots)
Ein 65-Jähriger Hyundai-Fahrer fuhr am Dienstagvormittag mit seinem Auto die Fuchslöcherstraße in Richtung Löbichauer Straße. Dabei übersah er einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 63-Jährigen VW-Fahrer. Es kam zur Kollision wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
