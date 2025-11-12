LPI-J: Vorfahrt missachtet

Jena (ots) - Mehrere Menschen besuchten am Dienstagabend ein Kino in Jena. Dabei kam auch ein 42-Jähriger Mann in das Kino und belästigte die Gäste und das Personal. Dabei soll der Mann den Menschen auch Schläge angedroht haben. Der stark alkoholisierte Mann weigerte sich auf Aufforderung das Kino zu verlassen. Die Polizei wurde hinzugezogen um sich der Sache anzunehmen. Der Mann hatte in einem Alkoholtest einen Wert von 2,72 Promille. Er erhielt neben einem Hausverbot ...

mehr