PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Jena (ots)

Ein 65-Jähriger Hyundai-Fahrer fuhr am Dienstagvormittag mit seinem Auto die Fuchslöcherstraße in Richtung Löbichauer Straße. Dabei übersah er einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 63-Jährigen VW-Fahrer. Es kam zur Kollision wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 09:15

    LPI-J: Mann stört Kinobesuch

    Jena (ots) - Mehrere Menschen besuchten am Dienstagabend ein Kino in Jena. Dabei kam auch ein 42-Jähriger Mann in das Kino und belästigte die Gäste und das Personal. Dabei soll der Mann den Menschen auch Schläge angedroht haben. Der stark alkoholisierte Mann weigerte sich auf Aufforderung das Kino zu verlassen. Die Polizei wurde hinzugezogen um sich der Sache anzunehmen. Der Mann hatte in einem Alkoholtest einen Wert von 2,72 Promille. Er erhielt neben einem Hausverbot ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:15

    LPI-J: Ware bestellt aber nie erhalten

    Jena (ots) - Ein 60-jähriger wollte im Oktober, bei einem angeblichen Insolvenzverwalter, Landmaschinen im Wert von über 30.000 Euro erwerben. Nachdem der Geschädigte das Geld überwiesen hatte, wurde seitens der unbekannten Täter der Kontakt abgebrochen. Die Maschinen wurden bisher nicht geliefert, weswegen der Mann Anzeige erstattet hat. Die Polizei Jena hat nun die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:04

    LPI-J: Handy gestohlen

    Apolda (ots) - In der Utenbacher Straße in Apolda wurde gestern einer 64-jährigen Verkäuferin ihr Handy bei der Arbeit gestohlen. Als die Frau gerade Regale einräumte, legte sie ihr Handy für einen kurzen Moment ab. Diesen Moment nutzte eine dreiste Diebin, nahm das Handy und verließ den Supermarkt. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren