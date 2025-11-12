LPI-J: Ware bestellt aber nie erhalten

Apolda (ots) - In der Utenbacher Straße in Apolda wurde gestern einer 64-jährigen Verkäuferin ihr Handy bei der Arbeit gestohlen. Als die Frau gerade Regale einräumte, legte sie ihr Handy für einen kurzen Moment ab. Diesen Moment nutzte eine dreiste Diebin, nahm das Handy und verließ den Supermarkt. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

