LPI-J: Ware bestellt aber nie erhalten
Jena (ots)
Ein 60-jähriger wollte im Oktober, bei einem angeblichen Insolvenzverwalter, Landmaschinen im Wert von über 30.000 Euro erwerben. Nachdem der Geschädigte das Geld überwiesen hatte, wurde seitens der unbekannten Täter der Kontakt abgebrochen. Die Maschinen wurden bisher nicht geliefert, weswegen der Mann Anzeige erstattet hat. Die Polizei Jena hat nun die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell