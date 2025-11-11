LPI-J: Graffiti gesprüht
Weimar (ots)
Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Weimarer Innenstadt eine Tür und die Fassade eines Reinigungsgeschäfts mit schwarzer beschmiert. Der unleserliche Schriftzug führte zu einem nicht näher bezifferten Sachschaden. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
