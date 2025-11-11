LPI-J: Paketsendung verzögert sich

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Dienstag kurz vor 06:00 Uhr meldete eine aufmerksame 77-jährige, dass sie Hilferufe in ihrer Nähe wahrnahm. Die Frau konnte diese jedoch nicht genauer zuordnen. Alarmierte Polizeibeamte konnten dann die Herkunft der Hilferufe feststellen. Diese kamen aus einer Wohnung einer 93-jährigen. Die Tür konnte wenig später geöffnet werden und der hinzugezogene Rettungsdienst sich um die Frau kümmern. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

