Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Paketsendung verzögert sich

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dornburg/Camburg: Der Fahrer eines Paketzustellers war dabei die letzten Pakete des Montags auszuliefern. Dabei befuhr er einen unbefestigten Weg und kam bedingt durch die Feuchtigkeit und den bestehenden Schlamm ins Rutschen. Er touchierte dabei eine Stange und beschädigte das Fahrzeug im Frontbereich. Das Fahrzeug hatte sich festgefahren und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Ein Fremdschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

