Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abbiegefehler endet glimpflich

Jena (ots)

Ein 25-jähriger fuhr am Montagabend mit seinem Skoda entlang des Magdelstiegs. Er wollte in die Otto-Schott-Straße bei grün einbiegen. Dabei übersah er jedoch einen Fußgänger der ebenfalls bei der Farbe Grün die Straße überqueren wollte. Der Skoda-Fahrer kollidierte mit dem Fußgänger, wodurch dieser auf der Frontscheibe einschlägt. Der 25-jährige Fußgänger verletzte sich an einem Bein und im Gesicht. Zusätzlich erlitt er einen Schock. Der junge Mann begab sich in der Folge selbstständig in die nächstgelegene Notaufnahme.

