LPI-J: Mehrere Graffiti an Schule angebracht
Jena (ots)
Zeugen haben am Montag diverse Schmierereien und Aufkleber in einer Herrentoilette in einer Schule in Wenigenjena festgestellt. Inhaltlich bezogen sich die Schmierereien auf einen örtlichen Fußballverein. Zum Teil wurden auch feindselige Aussprüche gegenüber der Polizei verwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
