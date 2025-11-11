PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Graffiti an Schule angebracht

Jena (ots)

Zeugen haben am Montag diverse Schmierereien und Aufkleber in einer Herrentoilette in einer Schule in Wenigenjena festgestellt. Inhaltlich bezogen sich die Schmierereien auf einen örtlichen Fußballverein. Zum Teil wurden auch feindselige Aussprüche gegenüber der Polizei verwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

