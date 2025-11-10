LPI-J: Katze versursacht Verkehrsunfall
Apolda (ots)
Einer über die Straße laufenden Katze wollte gestern ein 20-jähriger PKW-Fahrer in Apolda ausweichen. Leider stieß der junge Mann dabei mit einem am Fahrbahnrand parkenden PKW zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell