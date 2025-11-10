LPI-J: Katze versursacht Verkehrsunfall

Weimar (ots) - Ein 44-jähriger fuhr am Sonntag gegen 16:15 Uhr mit seinem VW von der Straße An der Klinge in Richtung Marcel-Paul-Straße. Dabei missachtete er einen vorfahrtsberechtigten 19-jährigen BMW-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 19-jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

