Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Ein 44-jähriger fuhr am Sonntag gegen 16:15 Uhr mit seinem VW von der Straße An der Klinge in Richtung Marcel-Paul-Straße. Dabei missachtete er einen vorfahrtsberechtigten 19-jährigen BMW-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 19-jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

