PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 61-jähriger sorgt für großen Polizeieinsatz

Weimar (ots)

Ein 61-jähriger sorgte am Sonntag gegen 13:00 Uhr für einen größeren Polizeieinsatz im Dichterweg. Der Mann befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Er warf diverse Gegenstände aus dem Fenster und bedrohte eine 91-jährige Nachbarin und warf mutmaßlich eine Flasche nach ihr. Die hinzugezogenen Polizeibeamten sicherten zunächst die Umgebung. Der Mann schloss sich nun in seiner eigenen Wohnung ein und sollte dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Die eingesetzten Beamten versuchten beruhigend auf den Mann einzuwirken und die Situation zu entspannen. Doch die Situation blieb weiter aufgeheizt. Deswegen wurde ein Zugriff um 16:00 Uhr durchgeführt. Der Mann wurde gesichert und die Wohnung durchsucht. In der Wohnung wurden diverse gefährliche Gegenstände sowie eine Anscheinswaffe sichergestellt. Der Mann ließ sich im Anschluss freiwillig in das nächstgelegene Krankenhaus einweisen. Im Rahmen des Einsatzes wurden keinerlei Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 08:50

    LPI-J: Waschmitteldieb

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Eisenberg eingebrochen. Dabei wurde ein Kellerfenster beschädigt und mehrere Vorhängeschlösser aufgebrochen. Augenscheinlich fehlte in den jeweiligen Kellerabteilen nichts. Doch in der Waschküche wurden mehrere Waschmittelbehälter geklaut. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 08:50

    LPI-J: Unmut falsch geäußert

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Ein 48-jähriger fühlte sich am Samstag von dem Lärm einer Werkstatt belästigt. Er lief zu der Werkstatt versteckte sich in einem Gebüsch und warf mit kleinen Steinen auf abgestellte Autos und mehrere Personen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es wurde auch nichts beschädigt. Das dies nicht die richtige Art und Weise ist einen Streit zu klären, wurde ihm deutlich gemacht. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 08:50

    LPI-J: Leicht verletzter Rentner

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Ein 76-jähriger Mann lief am Sonntag gegen 13:00 Uhr auf der B88 zwischen den Kreuzungen mit der Rudolstädter Straße und Bachstraße. Dort wurde er in einem ca. 3 m tiefen Graben, liegend von Passanten aufgefunden. Er gab an, dass er von einem Honda Civic angefahren wurde. Der Mann wurde leicht verletzt. Zu dem Fahrzeug gibt es aktuell keine weiteren Hinweise. Sollten Sie etwas wahrgenommen haben, dann melden sie sich bitte bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren