Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 61-jähriger sorgt für großen Polizeieinsatz

Weimar (ots)

Ein 61-jähriger sorgte am Sonntag gegen 13:00 Uhr für einen größeren Polizeieinsatz im Dichterweg. Der Mann befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Er warf diverse Gegenstände aus dem Fenster und bedrohte eine 91-jährige Nachbarin und warf mutmaßlich eine Flasche nach ihr. Die hinzugezogenen Polizeibeamten sicherten zunächst die Umgebung. Der Mann schloss sich nun in seiner eigenen Wohnung ein und sollte dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Die eingesetzten Beamten versuchten beruhigend auf den Mann einzuwirken und die Situation zu entspannen. Doch die Situation blieb weiter aufgeheizt. Deswegen wurde ein Zugriff um 16:00 Uhr durchgeführt. Der Mann wurde gesichert und die Wohnung durchsucht. In der Wohnung wurden diverse gefährliche Gegenstände sowie eine Anscheinswaffe sichergestellt. Der Mann ließ sich im Anschluss freiwillig in das nächstgelegene Krankenhaus einweisen. Im Rahmen des Einsatzes wurden keinerlei Personen verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell