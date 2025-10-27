PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl - 30-tägige Haftstrafe

Kehl (ots)

Am Sonntagabend (26.10.) nahm die Bundespolizei einen französischen Staatsangehörigen fest. Der 29-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 30-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 21.10.2025 – 09:06

    BPOLI-OG: Urkundenfälschung und mittelbare Falschbeurkundung im TGV

    Kehl (ots) - Am Sonntagabend (19.10.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei den TGV beim angeordneten Sonderhalt in Kehl. Dabei wies sich ein 26-Jähriger mit einem Foto eines bulgarischen Reisepasses aus. Die Überprüfung der Personalien verlief positiv. Der Mann sollte aufgrund einer früheren Straftat vernommen werden und einen Zustellungsbevollmächtigten ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:02

    BPOLI-OG: Zwei Einreiseversuche binnen weniger Stunden

    Kehl (ots) - Ein tunesischer Staatsangehöriger ist am 19. Oktober gleich zweimal binnen weniger Stunden nach dem Versuch der unerlaubten Einreise nach Frankreich zurückgewiesen worden. Am Morgen wurde er in einem ICE aus Frankreich im Bahnhof Kehl kontrolliert. Hierbei konnte er lediglich ein Foto einer französischen Identitätskarte auf seinem Smartphone vorzeigen, welche sich als eine Fälschung herausstellte. Ihm ...

    mehr
