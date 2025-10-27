Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl - 30-tägige Haftstrafe

Kehl (ots)

Am Sonntagabend (26.10.) nahm die Bundespolizei einen französischen Staatsangehörigen fest. Der 29-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 30-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

