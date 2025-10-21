PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung und mittelbare Falschbeurkundung im TGV

Kehl (ots)

Am Sonntagabend (19.10.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei den TGV beim angeordneten Sonderhalt in Kehl. Dabei wies sich ein 26-Jähriger mit einem Foto eines bulgarischen Reisepasses aus. Die Überprüfung der Personalien verlief positiv. Der Mann sollte aufgrund einer früheren Straftat vernommen werden und einen Zustellungsbevollmächtigten benennen, daher begleitete er die Beamten zur Dienststelle. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab, dass der 26-Jährige türkischer nicht bulgarischer Staatsbürger ist und gegen ihn ein Einreiseverbot besteht, da er bereits 2024 in die Türkei abgeschoben wurde. Die Überprüfung des bulgarischen Passes ergab, dass weder die Personen- noch die Dokumentennummer bei den bulgarischen Behörden existiert und es sich damit um ein falsches Dokument handelt. Mittels dieses Dokuments hatte sich der Mann weitere echte Dokumente, darunter einen Führerschein, Bankkarte und Krankenversichertenkarte ausstellen lassen und führte diese bei sich. Er wurde wegen Urkundenfälschung, mittelbarer Falschbeurkundung und versuchter unerlaubter Einreise beanzeigt und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

