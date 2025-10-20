Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen Ausweis sicher

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 19.Oktober bei einer Kontrolle an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen falschen italienischen Ausweis sichergestellt. Mit diesem wies sich ein 25-Jähriger den Beamten gegenüber aus. Weitere Dokumente, die zur Einreise und zum Aufenthalt berechtigen, konnte der algerische Staatsangehörige nicht vorweisen. Ihm wurde daraufhin die Einreise verweigert und er musste zurück nach Frankreich. Darüber hinaus erhält er eine Anzeige wegen Urkundenfälschung.

