Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Reisebus: Afghanischer Staatsangehöriger kann Haftstrafe abwenden

Kehl (ots)

Am Sonntagmorgen (18.10.25) kontrollierte die Bundespolizei in Kehl einen aus Frankreich kommenden Reisebus. Ein 32-jähriger afghanischer Staatsangehöriger wies sich dabei mit einem gültigen französischen Flüchtlingsreisepass aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen unerlaubter Einreise. Da der Mann die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entgeht er einer 59-tägigen Haftstrafe und konnte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

