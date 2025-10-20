Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ahndet Verstoß gegen das Waffengesetz

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 19. Oktober bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke einen Verstoß gegen das Waffengesetz geahndet. Im Fahrzeug eines französischen Staatsangehörigen befand sich ein Schlagring, der zusätzlich eine Elektroschockfunktion aufwies. Der verbotene Gegenstand wurde sichergestellt und den 29-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

