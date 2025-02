Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrer bei Unfall verletzt - Auto fährt weiter

Kempen (ots)

Der Unfall mit Flucht ereignete sich bereits am Freitag vergangener Woche gegen 13.30 Uhr An der Kreuzung Heyerdrink und Ludwig-Jahn-Straße in Kempen. Ein 15-Jähriger aus Kempen war mit einem Freund zusammen auf der Ludwig-Jahr-Straße unterwegs. An der Kreuzung, an der rechts vor links gilt, wollte er mit seinem Fahrrad gerade aus in die Von-Broichhausen-Allee. Ein Pkw, der auf dem Heyerdrink in Richtung Dämkesweg unterwegs war, missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des Radfahrers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 15-Jährige bremsen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Der Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Ziegelheide fort, ohne dass der Fahrer seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachkam. Bei dem Pkw könnte es sich um einen schwarzen BMW gehandelt haben. Den Fahrer beschrieb der Jugendliche als etwa 25 Jahre alt. Weiter soll der Fahrer kurze schwarze Haare gehabt haben. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Hinweise auf den flüchtigen Pkw und dessen Fahrer. Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (196)

