Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Gefährliche Körperverletzung am Busbahnhof - wer hat etwas gesehen?

Viersen-Dülken (ots)

Am Sonntagabend sind Einsatzkräfte der Polizei ins Krankenhaus nach Viersen gerufen worden, Dort war ein 22-jähriger Schwalmtaler eingeliefert worden, der diverse Verletzungen aufwies. Diese sind bei einem Vorfall am Dülkener Busbahnhof an der Wasserstraße entstanden. Der junge Mann berichtete, er sei zwischen 18.30 und 18.45 Uhr am frühen Sonntagabend allein am Busbahnhof in Dülken gewesen. Plötzlich hätten drei bis fünf Männer neben ihm gestanden. Auf die Frage "Was wollt Ihr von mir" sei er geschlagen worden. Als er daraufhin zu Boden gegangen sei, hätten Sie ihn mit Tritten traktiert. Unmittelbar darauf seinen die Männer in eine unbekannte Richtung geflüchtet. Alle seien zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß und mit jeweils schwarzer Jeans und schwarzem Oberteil bekleidet gewesen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeuginnen oder Zeugen. Wer war in der Zeit von 18.30 bis 18.45 Uhr am Sonntagabend in der Nähe des Busbahnhofs in Dülken? Haben Sie dort etwas beobachtet? Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (195)

