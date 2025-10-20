Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Einreiseversuche binnen weniger Stunden

Kehl (ots)

Ein tunesischer Staatsangehöriger ist am 19. Oktober gleich zweimal binnen weniger Stunden nach dem Versuch der unerlaubten Einreise nach Frankreich zurückgewiesen worden. Am Morgen wurde er in einem ICE aus Frankreich im Bahnhof Kehl kontrolliert. Hierbei konnte er lediglich ein Foto einer französischen Identitätskarte auf seinem Smartphone vorzeigen, welche sich als eine Fälschung herausstellte. Ihm wurde daraufhin die Einreise verweigert und der 25-Jährige nach Frankreich zurückgewiesen. Darüber hinaus erhielt er eine Anzeige und ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

Am Nachmittag wurde er dann erneut in einem Fernverkehrszug aus Frankreich im Bahnhof Kehl kontrolliert. Hier zeigte er den Beamten die falsche französische Identitätskarte im Original vor. Erneut wurde ihm die Einreise verweigert und er wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Wiederholt erhielt er eine Anzeige und das bereits bestehende Einreiseverbot wurde zeitlich verlängert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell