Polizei Hamburg

POL-HH: 251023-2. Polizei nimmt Tatverdächtigen zu versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Hamm fest

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.10.2025, 03:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Hamm, Grevenweg

Einsatzkräfte der Polizei Hamburg haben in der vergangenen Nacht einen 42-jährigen polnischen Staatsangehörigen vorläufig festgenommen. Er soll versucht haben, seine 39 Jahre alte Verlobte zu töten.

Bisherigen Erkenntnissen der Mordkommission (LKA 41) und der Staatsanwaltschaft Hamburg zufolge alarmierte ein Hotelmitarbeiter in der Nacht zu Dienstag die Polizei, nachdem er in der Unterkunft verdächtige Wahrnehmungen gemacht hatte. Umgehend zum Einsatzort entsandte Polizistinnen und Polizisten entdeckten in einem der Zimmer den 42 Jahre alten Mann und die 39-Jährige, die unter anderem Gesichtsverletzungen aufwies.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mann wurde zunächst nach seiner Identifizierung mangels Haftgründen vor Ort entlassen.

Als im Rahmen der anfangs durch das LKA 163 (Region Mitte II, Körperverletzungsdelikte) geführten Ermittlungen massive, potenziell lebensbedrohliche Verletzungen bei der 39-Jährigen festgestellt wurden, übernahm das LKA 41 in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kapitaldelikte bei der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen. Hierbei ergaben sich auch konkrete Hinweise auf ein Sexualdelikt zum Nachteil der Geschädigten.

Einsatzkräfte lokalisierten den Tatverdächtigen in der vergangenen Nacht im Stadtteil St. Georg und nahmen ihn dort vorläufig fest.

Ein Haftrichter erließ heute Nachmittag einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Verbindung mit dem Verdacht der Vergewaltigung gegen den Mann.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell