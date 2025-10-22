Polizei Hamburg

POL-HH: 251022-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Lohbrügge

Hamburg (ots)

Zeit: seit 14.10.2025, 17:00 Uhr

Ort: Hamburg-Lohbrügge

Seit Anfang vergangener Woche fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 14-Jährigen aus dem Stadtteil Lohbrügge. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6139325, zu entnehmen.

Die Vermisste befindet sich mittlerweile wohlbehalten in der Obhut eines Jugendamtes in Schleswig-Holstein.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell