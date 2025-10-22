Polizei Hamburg

POL-HH: 251022-1. Verkehrshinweis anlässlich der Sperrung der Köhlbrandbrücke

Zeit: Freitag, 24.10.2025, 22:00 Uhr bis Montag, 27.10.2025, 05:00 Uhr Ort: Hamburg-Steinwerder und -Waltershof, Köhlbrandbrücke

Aufgrund von Brückensanierungsarbeiten wird die Köhlbrandbrücke erneut voll gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

An dem kommenden Wochenende werden Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Köhlbrandbrücke durchgeführt, die eine erneute Sperrung des Bauwerks im genannten Zeitraum erforderlich machen.

Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower

