POL-HH: 251022-1. Verkehrshinweis anlässlich der Sperrung der Köhlbrandbrücke
Hamburg (ots)
Zeit: Freitag, 24.10.2025, 22:00 Uhr bis Montag, 27.10.2025, 05:00 Uhr Ort: Hamburg-Steinwerder und -Waltershof, Köhlbrandbrücke
Aufgrund von Brückensanierungsarbeiten wird die Köhlbrandbrücke erneut voll gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.
An dem kommenden Wochenende werden Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Köhlbrandbrücke durchgeführt, die eine erneute Sperrung des Bauwerks im genannten Zeitraum erforderlich machen.
Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower
Wen.
Rückfragen der Medien bitte an:
Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg
Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell