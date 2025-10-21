Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots)

Am Dienstag, den 21.10.2025 gegen 14:20 Uhr ereignete sich in Darmstadt in der Landskronstraße, auf Höhe der Hausnummer 28, ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein Verkehrsschild an der dortigen Verkehrsinsel beschädigt.

Wer Hinweise zum Unfallgeschehen und / oder dem Verursacher geben kann, wird gebeten sich beim 2. Revier Darmstadt (06151 / 969-41210) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell