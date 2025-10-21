Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Falsche Bankmitarbeiter unterwegs

Kelsterbach (ots)

Am Montag (20.10.) wurde eine Seniorin in der Albert-Schweizer-Straße in Kelsterbach Opfer eines Trickbetrugs. Gegen 10:00 Uhr erhielt sie einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Mitarbeiter der Bank ausgab und behauptete, eine angebliche Rechnung über mehrere tausend Euro müsse storniert werden. Auf Anweisung des Anrufers erschien gegen 11:30 Uhr ein weiterer unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Geschädigten. Dieser täuschte vor, die Buchung nur mithilfe der Kreditkarte und der PIN rückgängig machen zu können.

Die Seniorin übergab dem Täter sowohl Karte als auch PIN sowie später Bargeld. Anschließend verließ der Täter die Wohnung und kehrte nicht zurück. Während der gesamten Tat stand die Geschädigte telefonisch in Kontakt mit dem ersten Täter, der sie unter Druck setzte.

Die Polizei Groß-Gerau (K 41) hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wohnanschrift beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06152 / 175-0 bei der Polizei Groß-Gerau zu melden.

Geben Sie niemals Ihre PIN, Karten oder Bargeld an Fremde! Bankmitarbeiter kommen nicht zu Ihnen nach Hause. Im Zweifel: Direkt auflegen, Bank direkt anrufen und Polizei informieren!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell