POL-DA: Michelstadt: Wohnungseinbruch/Kripo sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

Nach einem Einbruch hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Montag (20.10.), in der Zeit zwischen 15.00 und 15.20 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über eine Tür in die Räume in einem Wohnhaus in der Waldstraße ein. Die ungebetenen Besucher entwendeten anschließend unter anderem Dokumente und Geld.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ist unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

