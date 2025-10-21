PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tür beschädigt und Kleidung angezündet
35-Jähriger kommt in Fachklinik

Darmstadt (ots)

Ein 35 Jahre alter Mann löste am Montagabend (20.10.) einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Der Bewohner einer Unterkunft in der Fritz-Bauer-Straße soll gegen 23.30 Uhr zuerst die Tür eines Mitbewohners eingeschlagen und im Anschluss mehrere Kleidungsstücke in Brand gesetzt haben. Durch das schnelle Eingreifen weiterer Bewohner und der Feuerwehr Darmstadt konnte der Brand gelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden. Eine Polizeistreife nahm den 35-Jährigen noch in der Unterkunft vorläufig fest. Da dieser sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kam er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

