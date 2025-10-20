Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Diebstahl aus Auto/Polizei sucht Zeugen

Rimbach (ots)

In der Nacht zum Montag (20.10.) kam es zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Der Vorfall ereignete sich im Brehmergartenweg, wo sich Kriminelle Zugang zu einem VW Caddy verschafften. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug eine Tasche samt persönlichen Dokumenten und mehrere Brillen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Wer Hinweise zum Diebstahl oder den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell