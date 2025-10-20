PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Diebstahl aus Auto/Polizei sucht Zeugen

Rimbach (ots)

In der Nacht zum Montag (20.10.) kam es zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Der Vorfall ereignete sich im Brehmergartenweg, wo sich Kriminelle Zugang zu einem VW Caddy verschafften. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug eine Tasche samt persönlichen Dokumenten und mehrere Brillen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Wer Hinweise zum Diebstahl oder den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  • 20.10.2025 – 14:52

    POL-DA: Bürstadt: Autoscheibe eingeschlagen und Sporttasche entwendet

    Bürstadt (ots) - In der Nacht zum Montag (20.10.) schlugen Unbekannte die Scheibe eines Hyundai ein, der in der Boxheimerhofstraße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Sporttasche samt Inhalt. Das Kriminalkommissariat in Heppenheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:10

    POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen - Geldbörse und Handy entwendet

    Heppenheim (ots) - Am Samstag (18.10.), gegen 10:30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter in der Straße Laudenbacher Tor auf bislang nicht bekannte Weise die Fensterscheibe eines geparkten Autos ein. Aus dem schwarzen Hyundai Kona entwendete der Täter eine Geldbörse sowie ein Handy und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:09

    POL-DA: Einbruch in Wohnhaus - Täter entwendet Goldschmuck

    Heppenheim (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag (16.10.), und Samstag (18.10.) 17:15 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Graf-von-Galen-Straße, indem er ein Küchenfenster einschlug. Der Täter schlug das Küchenfenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Im Anschluss durchwühlte der Täter mehrere Schränke und entwendete dabei Goldschmuck. Die Kriminalpolizei in ...

    mehr
