Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen - Geldbörse und Handy entwendet

Heppenheim (ots)

Am Samstag (18.10.), gegen 10:30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter in der Straße Laudenbacher Tor auf bislang nicht bekannte Weise die Fensterscheibe eines geparkten Autos ein. Aus dem schwarzen Hyundai Kona entwendete der Täter eine Geldbörse sowie ein Handy und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

