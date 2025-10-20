Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einbruch in Wohnhaus - Täter entwendet Goldschmuck

Heppenheim (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (16.10.), und Samstag (18.10.) 17:15 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Graf-von-Galen-Straße, indem er ein Küchenfenster einschlug. Der Täter schlug das Küchenfenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Im Anschluss durchwühlte der Täter mehrere Schränke und entwendete dabei Goldschmuck.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

