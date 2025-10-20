Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Einbruch in Wohnung - Polizei bittet um Hinweise

Stockstadt (ots)

Am Freitag (17.10.), in der Zeit zwischen 15:00 und 20:40 Uhr, verschafften sich Einbrecher auf bislang unbekannte Art gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Zweiparteienhauses in der Kirchstraße. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld sowie zwei Goldketten. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Groß-Gerau (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell