Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt/Braunshardt: Auf den Kopf geschlagen

Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt/Braunshardt (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein 30 Jahre alter Mann, am Samstagmorgen (18.10.) am Kopf verletzt wurde. Zwei bislang unbekannte Täter schlugen den Mann gegen 7.00 Uhr im Grundweg mit einem schwarzen Gegenstand, wonach dieser zu Boden stürzte. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die beiden Täter werden auf 23 bis 24 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß geschätzt. Sie trugen beide schwarze Kapuzenpullover und dunkle Hosen.

Zeugen, denen am Samstagmorgen verdächtige Personen im Grundweg aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Darmstadt-Arheilgen, unter der Telefonnummer 06151/969-41310 zu melden.

