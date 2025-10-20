Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: 33-Jähriger attackiert und verletzt/Polizei sucht Zeugen

Nauheim (ots)

Nachdem ein 33-Jähriger am Sonntagabend (19.10.) attackiert und verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll der 33-jährige Mann gegen 23.00 Uhr von einem bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand im Bereich der Berzallee an Arm, Bauch und Kopf verletzt worden sein. Weshalb der Unbekannte den 33-Jährigen angegriffen hat, ist bislang unklar. Der Angreifer flüchtete nach der Tat in Richtung Hegbachsee. Mit Schnittverletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelte es sich bei der Tatwaffe um ein Messer.

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizei in Groß-Gerau (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06152/175-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell