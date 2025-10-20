PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: 33-Jähriger attackiert und verletzt/Polizei sucht Zeugen

Nauheim (ots)

Nachdem ein 33-Jähriger am Sonntagabend (19.10.) attackiert und verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll der 33-jährige Mann gegen 23.00 Uhr von einem bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand im Bereich der Berzallee an Arm, Bauch und Kopf verletzt worden sein. Weshalb der Unbekannte den 33-Jährigen angegriffen hat, ist bislang unklar. Der Angreifer flüchtete nach der Tat in Richtung Hegbachsee. Mit Schnittverletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelte es sich bei der Tatwaffe um ein Messer.

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizei in Groß-Gerau (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06152/175-0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 11:08

    POL-DA: Weiterstadt/Braunshardt: Auf den Kopf geschlagen / Polizei sucht Zeugen

    Weiterstadt/Braunshardt (ots) - Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein 30 Jahre alter Mann, am Samstagmorgen (18.10.) am Kopf verletzt wurde. Zwei bislang unbekannte Täter schlugen den Mann gegen 7.00 Uhr im Grundweg mit einem schwarzen Gegenstand, wonach dieser zu Boden stürzte. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Die beiden Täter ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 09:57

    POL-DA: Heppenheim: Jugendlicher bedroht und bestohlen

    Heppenheim (ots) - Ein 15 Jahre alter Jugendlicher wurde am Freitagabend (17.10.), gegen 19.35 Uhr, in der Goethestraße, im Bereich der Parkplätze hinter dem Bahnhof, von fünf bis sechs Unbekannten umzingelt sowie von einem der Täter zudem mit einem Messer bedroht. Die Kriminellen erbeuteten unter anderem die Jacke und ein Feuerzeug des 15-Jährigen. Sie flüchteten anschließend vom Tatort. Die Tatverdächtigen sind ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren