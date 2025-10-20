POL-DA: Fürth: Zeuge vernimmt Schussgeräusche auf Parkplatz
Fürth (ots)
Am Sonntag (19.10.) meldete ein Zeuge gegen 15.00 Uhr Schussgeräusche in der Industriestraße. Eine Streifenbesatzung konnte anschließend auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes ein Fahrzeug und sechs Männer im Alter zwischen 21 und 27 Jahren antreffen, die Musik hörten und tanzten. Im geöffneten Kofferraum des Autos lagen insgesamt drei Schreckschuss bzw. Reizstoffwaffen. Eine Berechtigung zum Führen der Waffen konnte keiner der Kontrollierten vorweisen. Die Männer bestritten gegenüber den Beamten geschossen zu haben. Die Waffen wurden von der Polizei sichergestellt. Ein 22 Jahre alter Verdächtiger wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten haben. Die Ermittlungen dauern an.
