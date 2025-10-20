Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Firmengebäude im Visier Krimineller - Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Am Samstag (18.10.), gegen 0:15 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengebäude in Bürstadt. Die Täter gelangten über den Zaun des umfriedeten Firmengeländes auf das Grundstück. Zunächst hebelten sie den verschlossenen Rollladen eines Büroraumes im Erdgeschoss auf, anschließend öffneten sie ein Fenster und gelangten so in den Büroraum. Nach Auslösung der Alarmanlage flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell