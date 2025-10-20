Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Autoscheibe eingeschlagen und Sporttasche entwendet

Bürstadt (ots)

In der Nacht zum Montag (20.10.) schlugen Unbekannte die Scheibe eines Hyundai ein, der in der Boxheimerhofstraße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Sporttasche samt Inhalt.

Das Kriminalkommissariat in Heppenheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen.

