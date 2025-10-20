PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Autoscheibe eingeschlagen und Sporttasche entwendet

Bürstadt (ots)

In der Nacht zum Montag (20.10.) schlugen Unbekannte die Scheibe eines Hyundai ein, der in der Boxheimerhofstraße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Sporttasche samt Inhalt.

Das Kriminalkommissariat in Heppenheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

