POL-DO: Korrekturmeldung: Stundenlange Vollsperrung auf der A 43 nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Wie mit der Lfd. Nr.: 0904 berichtet, kam es Mittwoch (15. Oktober 2025) zu einem Verkehrsunfall auf der A 43 in Fahrtrichtung Wuppertal (Höhe Sprockhövel).

Bei dieser Meldung ist ein Fehler unterlaufen: Nicht der 58-jährige Dortmunder mit seinem VW Polo verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto, sondern der 45-jährige Dortmunder mit seinem Audi. Infolgedessen kam es zur Kollision mit dem LKW.

