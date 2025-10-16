POL-DO: Korrekturmeldung: Stundenlange Vollsperrung auf der A 43 nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen
Wie mit der Lfd. Nr.: 0904 berichtet, kam es Mittwoch (15. Oktober 2025) zu einem Verkehrsunfall auf der A 43 in Fahrtrichtung Wuppertal (Höhe Sprockhövel).
Bei dieser Meldung ist ein Fehler unterlaufen: Nicht der 58-jährige Dortmunder mit seinem VW Polo verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto, sondern der 45-jährige Dortmunder mit seinem Audi. Infolgedessen kam es zur Kollision mit dem LKW.
