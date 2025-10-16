PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Korrekturmeldung: Stundenlange Vollsperrung auf der A 43 nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0909

Wie mit der Lfd. Nr.: 0904 berichtet, kam es Mittwoch (15. Oktober 2025) zu einem Verkehrsunfall auf der A 43 in Fahrtrichtung Wuppertal (Höhe Sprockhövel).

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6138765

Bei dieser Meldung ist ein Fehler unterlaufen: Nicht der 58-jährige Dortmunder mit seinem VW Polo verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto, sondern der 45-jährige Dortmunder mit seinem Audi. Infolgedessen kam es zur Kollision mit dem LKW.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Annika Roß
Telefon: 0231/132-1033
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

