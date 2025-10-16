PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt: Tatverdächtiger stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0905

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie mit der Lfd. Nr. 0902 berichtet, hat die Dortmunder Polizei mit Fotos nach einem Tatverdächtigen in einem versuchten Tötungsdelikt gefahndet.

Der Tatverdächtige, ein 20-jähriger Dortmunder, hat sich in der vergangenen Nacht bei der Polizei Dortmund gestellt. Er wurde vorläufig festgenommen.

Hinweis für Medienschaffende:

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit obsolet. Wir bitten darum, die veröffentlichten Fotos nicht mehr zu verwenden.

Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0231/92626121.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 09:34

    POL-DO: Stundenlange Vollsperrung auf der A 43 nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0904 Mehrere Fahrzeuge sind am Mittwochmorgen (15. Oktober 2025) auf der A43 in Fahrtrichtung Wuppertal (Höhe Sprockhövel) kollidiert. Es kam zu einer stundenlangen Sperrung, glücklicherweise gab es keine schwerverletzten Personen. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor ein 58-jähriger Dortmunder mit seinem VW Polo um 4:49 Uhr auf ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 16:14

    POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt - Wer kennt den Täter?

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0902 Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund. Am Donnerstagnachmittag (9. Oktober) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt durch einen bislang unbekannten Täter zum Nachteil einer 30-jährigen Dortmunderin in einer Kleingartenanlage in der Eberstraße. Siehe hierzu auch: ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 13:28

    POL-DO: Trickdiebstähle in der Dortmunder Innenstadt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0895 Am Montag (13. Oktober) ereigneten sich zwei Diebstähle aus Geldbörsen als sogenannter Trickdiebstahl. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Der erste Fall ereignete sich gegen 9.30 Uhr in der Schützenstraße. Ein 57-jähriger Mann aus Lünen wurde dort nach Kleingeld gefragt. Ein Tatverdächtiger stahl einen zweistelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren