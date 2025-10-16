Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt: Tatverdächtiger stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie mit der Lfd. Nr. 0902 berichtet, hat die Dortmunder Polizei mit Fotos nach einem Tatverdächtigen in einem versuchten Tötungsdelikt gefahndet.

Der Tatverdächtige, ein 20-jähriger Dortmunder, hat sich in der vergangenen Nacht bei der Polizei Dortmund gestellt. Er wurde vorläufig festgenommen.

Hinweis für Medienschaffende:

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit obsolet. Wir bitten darum, die veröffentlichten Fotos nicht mehr zu verwenden.

Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0231/92626121.

