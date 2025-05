Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß zweier Pkw, PM Nr. 3 - hier: Zeugenaufruf

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gestern Mittag gegen 12:10 Uhr kam es auf der Hockenheimer Landstraße (B 291) zwischen Schwetzingen und dem Abzweig nach Brühl zu einem Frontalzusammenstoß von einem Nissan und einem Ford.

(PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6042476)

(PM Nr. 2: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6042802)

Demnach fuhr eine 54-jährige Nissan-Fahrerin die B 291 in Fahrtrichtung Schwetzingen entlang. Eine ebenfalls 54 Jahre alte Frau war mit ihrem Ford auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Hockenheim unterwegs. Aus bislang noch unbekannten Gründen geriet die Nissan-Fahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Ford. Beide Frauen wurden durch den Zusammenstoß schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Durch den Rettungsdienst wurden sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 50.000 Euro geschätzt wird. Die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden. Neben den Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes befand sich ebenfalls die Feuerwehr Schwetzingen mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort im Einsatz.

Die weiteren Unfallermittlungen hat der Verkehrsdienst Mannheim übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Tel.:0621 / 174 4222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell