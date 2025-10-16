Polizei Dortmund

POL-DO: Stundenlange Vollsperrung auf der A 43 nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Mehrere Fahrzeuge sind am Mittwochmorgen (15. Oktober 2025) auf der A43 in Fahrtrichtung Wuppertal (Höhe Sprockhövel) kollidiert. Es kam zu einer stundenlangen Sperrung, glücklicherweise gab es keine schwerverletzten Personen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verlor ein 58-jähriger Dortmunder mit seinem VW Polo um 4:49 Uhr auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Er kollidierte mit dem rechts von ihm fahrenden LKW eines 53-jährigen Bulgaren. Aufgrund der Kollision kam auch der LKW ins Schleudern und stellte sich quer.

Ein 52-jähriger Dortmunder erkannte die Situation und bremste mit seinem Ford Transit ab. Ein 55-Jähriger aus Castrop-Rauxel wollte mit seinem Lieferwagen ausweichen, kollidierte dann aber mit dem Ford des Dortmunders. Durch den Zusammenstoß prallte der Lieferwagen gegen den LKW und verkeilte sich. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt, der Mann aus Castrop-Rauxel blieb unverletzt. Ein 45-Jähriger aus Dortmund fuhr mit seinem Audi über Trümmerteile, blieb aber unverletzt.

Durch den Unfall liefen Betriebsstoffe aus. Die Fahrbahndecke musste erneuert werden, sodass die Fahrbahn bis Donnerstagmorgen (16. Oktober 2025), 6:11 Uhr, voll gesperrt war. Eine Spezialfirma wurde zur Bergung des LKW hinzugezogen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf über 500.000 Euro.

